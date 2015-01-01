Пермь стала четвёртой в рейтинге по числу любителей шансона

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Аналитики «Яндекс.Музыки» выявили музыкальные предпочтения россиян. Заметно упал интерес пользователей к шансону, однако его продолжают слушать жители Урала и Сибири. Пермь в этом списке находится на четвёртом месте.

Первое место по числу любителей шансона занимает Красноярск, за ним идут Челябинск и Омск. Замыкает пятёрку Екатеринбург.

С 2014 года популярность шансона в общем потоке прослушиваний снизилась почти в два раза. Это касается как жанра в целом, так и его отдельных представителей.

«Если в 2014 году Михаил Круг попадал в тройку самых популярных исполнителей на «Яндекс.Музыке», то сейчас он иногда «выпадает» за пределы топ-30. Михаил Шуфутинский упал с 70-го на 150-е место, Группа «Бутырка» — с 50-го места на 100-е, Петлюра — с 100-го на 300-е», — отмечают аналитики Яндекс.Музыки.

При этом, по словам представителей «Яндекса», заметный рост интереса за последние три года наблюдается в отношении танцевальной музыки. Её доля в общем потоке прослушиваний выросла в три раза, а редакционные подборки для вечеринок стабильно входят в топ самых популярных.

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