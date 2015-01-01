Пермь шагнёт в будущее

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В Перми 15 апреля впервые состоится деловая конференция «Шаг в будущее. Будущее в знаниях, продажах, экономике и людях». Генеральные партнеры конференции — Бизнес-школа «Сколково» и компания VERRA.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

— Это — событие в жизни города и соседних регионов. Наша конференция не похожа на другие мероприятия. Во-первых, регистрация на нее предполагает подробное тестирование таланта и интеллекта. С помощью новых технологий по результатам тестов будут определены 200 наиболее сильных кандидатов, которые получат приглашение на работу мечты в крупных ритейловых компаниях из списка «топ-20». Менеджеры по продажам получат предложение о работе с зарплатой до 200 тыс. руб., руководители отделов продаж — с зарплатой до 300 тыс. руб., коммерческие директора — до 500 тыс. руб. Хороший мотив пройти тестирование. Участие в конференции бесплатное, но посетить ее смогут только эти 200 человек.

Во-вторых, те участники конференции, которые разрабатывают стартап проекты и победят в конкурсе, выиграют грант «Стартап академии «Сколково» на 500 тыс. руб.

И ещё один бонус: каждый, кто пройдет тестирование, получит собственный портрет личности, который поможет узнать себя с неожиданной стороны. Это полезно — проверено на себе!

На конференции выступят спикеры, которые своей деятельностью формируют будущее продаж и экономики. Это Михаил Хомич, руководитель «Стартап академии «Сколково», Алексей Новокшонов — основатель компании VERRA, визионер, серийный предприниматель, Леонид Морозов, экс-министр экономики Пермского края и секретный гость, имя которого участники узнают на конференции.

Узнать подробности о конференции и пройти тестирование можно на сайте www.verra.ru

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