Прокуратура привлекла к административной ответственности главу Красновишерского поселения

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По итогам проверки соблюдения трудового законодательства в думе Красновишерского городского поселения местная прокуратура выявила нарушения закона в трудовом распорядке думы. Глава Красновишерского городского поселения и председатель местной думы признан виновным в административном правонарушении и оштрафован на 10 тыс. рублей.

Прокуратура установила, что правила внутреннего трудового распорядка думы противоречат нормам действующего законодательства: занижен предельный возраст для замещения должности муниципальной службы, неверно определён день прекращения трудового договора, не установлены дни выплаты зарплаты. Кроме того, в трудовых договорах думы Красновишерского городского поселения не указаны условия труда на рабочем месте, размер надбавки за выслугу лет и т. д.

По итогам проверки прокурор района внес протест на правила внутреннего трудового распорядка, возбудил в отношении главы Красновишерского городского поселения дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). По результатам рассмотрения протеста все трудовые договоры были приведены в соответствие с законодательством.

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