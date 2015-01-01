Учёные Пермского классического университета помогут аллергикам

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Учёные ПГНИУ установили на крыше одного из корпусов университета пыльцевую «ловушку», чтобы определить состав пыльцевого дождя в атмосфере города. Полученные данные будут применяться в лечении аллергии.

Пыльцеуловитель каждый день будет прогонять суточный объем воздуха, который потребляет человек. Результаты, полученные от пыльцевой «ловушки» в 2017 году, будут ежедневно анализироваться и позволят выявить закономерности пыльцевого дождя текущего года.

«С помощью этой «ловушки» мы определим количество пыльцевых зерен в воздухе и сделаем выводы об особенностях суточной ритмики и сезонной динамики пыления наиболее аллергенных растений, сделаем прогнозы пыления. Несмотря на то, что ещё лежит снег, уже зафиксированы первые единичные пыльцевые зерна березы и ольхи», — говорит профессор кафедры ботаники и генетики растений биологического факультета ПГНИУ Лариса Новоселова.

Лаборатория цитогенетики и генетических ресурсов растений биологического факультета Пермского университета является одной из немногих в России, где ведётся мониторинг пыления растений, вызывающих аллергию. Эксперты разрабатывают прогнозы заболеваемости поллинозом — сезонной болезнью, причиной которой является аллергическая реакция на пыльцу растений.

Ученые биологического факультета Пермского университета занимаются пыльцевым мониторингом с 2008 года. За это время они составили для жителей Перми календари пыления аллергенных растений, которые переданы врачам-аллергологам. «Если люди будут следовать медицинским указаниям, то никаких обострений болезни не будет», — отмечают эксперты университета.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться