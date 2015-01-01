Директор образовательного центра «Радуга» осуждён за растрату 550 тыс.руб. из городского бюджет

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Орджоникидзевский районный суд признал виновными директора и главного бухгалтера пермского «Центра дополнительного образования «Радуга», а также директора ООО «Твин» в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 160 (растрата, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере) УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160(пособничество в растрате, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Как сообщает прокуратура Пермского края, суд установил что в ноябре 2013 года директор образовательного учреждения издала приказ о приостановлении образовательного процесса в одном из зданий, принадлежащих образовательному центру. В связи с этим, его уборка, содержание и техническое обслуживание, а также оказание услуг администратора не требовалось.Главный бухгалтер и директор зная об этом, заключали договоры на соответствующие услуги с ООО «Твин», руководителем которого являлся племянник главного бухгалтера. В результате этих действий за период с 2013 по 2015 годы ими было незаконно присвоено и растрачено более 550 тыс. руб. бюджетных средств.

Суд приговорил директора и главного бухгалтера «Радуги» к двум годам, а директора ООО «Твин» к 1году 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого каждый из них заплатит штраф в размере 9 тыс. руб. Кроме того, в целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.