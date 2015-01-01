8-й Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» состоится с 23 по 27 мая

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Этот проект с 2001 года проходил исключительно в Москве, вовлекая в концертную жизнь столицы крупнейших иностранных исполнителей и молодые таланты России. И вот в 2010 году в Перми и Пермском крае впервые состоялся Всероссийский фестиваль Владимира Спивакова, уже зарекомендовавший себя как эталон российских музыкальных форумов. Сам народный артист СССР свой выбор именно Прикамья объяснял так: «Наши неоднократные визиты убедили, что Пермь — город продвинутый, владеющий замечательной филармонией. Такие филармонии есть не в каждом краевом или областном центре! И туда ходит благодарная, подготовленная, интеллигентная публика, тонко воспринимающая нюансы исполнения…».

Непременный участник всех фестивалей — Национальный филармонический оркестр России (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РФ Владимир Спиваков).

Благодаря фестивалю «Владимир Спиваков приглашает…» прикамская публика открыла для себя немало имён состоявшихся и восходящих звёзд, никогда не выступавших на сценах филармонии.

Клара-Джуми Кан

В первый день 8-го фестиваля пермяки впервые смогут услышать виртуозную игру Клары-Джуми Кан (Германия).

Скрипачка привлекла внимание благодаря своему впечатляющему выступлению на XV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве (2015). Техническое совершенство, эмоциональная зрелость, редкое чувство вкуса и неповторимое обаяние покорили музыкальных критиков и просвещенную публику, а авторитетное международное жюри присудило скрипачке звание лауреата и IV премию, хотя Спиваков убежден, что она была достойна первого места!

В исполнении оркестра прозвучит Симфония № 5, соч. 65 П.И. Чайковского, а вместе с солисткой музыканты исполнят Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор, соч. 26 Макса Бруха, Интродукцию и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса, цыганские напевы до минор, соч. 20 Пабло де Сарасате.

Еще одно открытие фестиваля — лауреат международных конкурсов Роман Борисов, фортепиано (Новосибирск). К своим 14-м годам Роман имеет большой опыт выступлений на различных концертных площадках города Новосибирска и за его пределами.

Роман Борисов — неоднократный участник музыкальных проектов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, удостоен именной поощрительной стипендии Дениса Мацуева. За активную творческую деятельность и победы на конкурсах имя Романа Борисова было внесено в издание «Золотой фонд Новосибирска».

Во второй вечер фестиваля прозвучат «Просветленная ночь» Арнольда Шенберга, Концерт № 23 для фортепиано с оркестром Ля мажор, К 488 Вольфганга Амадея Моцарта и Симфония № 4 Соль мажор Густав Малера.

Третий день фестиваль отметит в Полазне, где еще ни разу не был. Вместе с НФОР выступят Ксения Нестеренко (сопрано) и Тигран Оганян (тенор).

Екатерина Мечетина

Кульминацией фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» станет его четвертый день. На сцене — любимица пермяков, прославленная красавица Екатерина Мечетина — лауреат семи международных конкурсов пианистов, среди которых конкурс имени Бузони в Больцано (Италия) и Всемирный конкурс пианистов в Цинциннати (США). Программа вечера манит своей изысканностью: балетная музыка из оперы «Фауст» Шарля Гуно, Концерт для фортепиано с оркестром № 2 соль минор, соч. 22 Камиля Сенс-Санса, «Нарцисс и Эхо» Николая Черепнина, Поэма экстаза, соч. 54 Александра Скрябина.

Закрывать фестиваль будет демонстрация фильма Чарли Чаплина «Малыш» с живым музыкальным сопровождением. Реконструкция партитуры — Карл Дэвис, солист — Вадим Эйленкриг, труба, ведущий телепроектов «Большой джаз» на канале «Культура», соведущий и руководитель оркестра в юбилейном сезоне шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1». За годы творчества Эйленкриг сотрудничал с Игорем Бутманом, Ларисой Долиной, Сергеем Мазаевым, Дмитрием Маликовым, группой «Уматурман» и т. д.

Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», как всегда, обещает музыкальным гурманам утонченное пиршество!

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии