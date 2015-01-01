Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 7 апреля

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По субботам — как на праздник. Набережная Камы должна стать театром и концертным залом под открытым небом и одной из главных городских площадок для проведения праздников и гуляний. Предстоящим летом горожан ожидает проект «В субботу на набережной!», который подразумевает еженедельное проведение мероприятий, вход на которые будет свободным.

Город-парк. Муниципальное учреждение культуры «ПермьПарк» продолжит заниматься развитием пермских парков и скверов.

Пермь в стиле эко. В Год экологии в городе будут реализованы новые проекты.

Дорога в будущее. В Перми началась подготовка к капитальному ремонту участка дороги на Новые Ляды.

Ядро промышленной Перми. Индустриальный район города отмечает юбилейную дату.

Открытый диалог с властью. В Перми продолжается практика открытых приёмов граждан главой города.

Гуманитарии проверят грамотность. Тотальный диктант в Пермском университете напишут 350 человек.

«Знание родного языка творит чудеса». Участие в Тотальном диктанте поможет спасти жизнь ребёнка.

Испытания на зрелость. Школьный аттестат можно получить, успешно сдав четыре экзамена.

«Важно не где я буду жить, а какая будет семья». Проект «Требуется мама» продолжает находить воспитанникам детских домов приёмные семьи.

Под сенью старого тополя. В пермском Театральном сквере можно увидеть дерево-великан.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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