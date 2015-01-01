За неэффективную трату бюджетных средств дисквалифицирован директор УКСа Пермского района

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Как сообщают в пресс-службе Пермского краевого суда, директор управления капитального строительства Пермского района Яков Лернер был привлечён к ответственности за невыполнение в установленный срок требований контрольно-ревизионного управления министерства финансов Пермского края. А именно — возмещения 29,5 млн руб., неэффективно растраченных при строительстве детского садика в деревне Горшки.

Построенное дошкольное учреждение не соответствовало проектной документаций, было выполнено некачественно и не подлежало эксплуатации из-за нарушений строительных норм, правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических нормативов.

Постановлением Индустриального районного суда Перми директор УКСа согласно ч.1 ст. 3.11 (дисквалификация) КоАП РФ был дисквалифицирован сроком на один год. Кроме того, он обязан возместить ущерб, причиненный краевому бюджету в сумме 39,8 тыс. руб. на оплату подрядной организации ООО «Фирма ГИЗа» стоимости работ, не выполненных при строительстве проекта «Новая школа».

Лернер пытался обжаловать это решение, но Пермский краевой суд оставил его жалобу без удовлетворения.