Жители Култаевского сельского поселения проведут пикет у администрации Пермского района

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У входа в здание администрации Пермского муниципального района 10 апреля 2017 года состоится протестная акция, на которую выйдут жители деревни Капидоны. Основной причиной проведения пикета стало отсутствие дороги из деревни в село Култаево, где расположена вся инфраструктура: школа, поликлиника, детские сады. Участники пикета потребуют незамедлительно принять меры для проезда легкового транспорта в деревню, а именно — построить дорогу в срок до 1 сентября 2017 года, а также обеспечить детей, проживающих в деревне, школьным автобусом.

Организаторы акции утверждают что администрация Пермского района длительное время саботирует строительство дороги в Капидоны. «В 2015 году мы обращались в прокуратуру Пермского района, а также в суд, который принял решение обязать администрацию благоустроить дорогу. Однако по апелляции решение суда первой инстанции было отменено», — рассказал «Новому компаньону» организатор пикета Алексей Вахрушев.

«Спустя некоторое время мы вновь начали искать справедливости. В 2016 году писали в администрацию губернатора, Уполномоченному по правам человека Татьяне Марголиной, в администрацию президента, но все обращения «спускались» в ту же администрацию Пермского района, которая даже не желает взять на баланс нашу дорогу», — продолжает активист.

Поскольку привлечь внимание властей за всё это время не удалось, жители решили устроить публичную акцию протеста.

Капидоны — это не «умирающая» деревня. На данный момент в деревне прописано и постоянно проживает более 30 семей, большинство из них — многодетные. Есть также порядка 70 дачных участков, собственники посещают их в весенне- летний период. Буквально через несколько дней дорога протяженностью 2,5 км из Култаево в Капидоны станет непроездной, по ней даже пешком пройти будет весьма затруднительно, — рассказывают местные жители.



Изначально планировалось что на пикет выйдет около 100 человек, потому что проблема актуальна не только для жителей деревни Капидоны. На протяжении пути находятся кооперативы, участки ИЖС, до которых люди также не могут добраться. Но в процессе согласования пикета количество его участников уменьшилось до 15 человек.

В администрации Пермского района сообщили, что о проблеме жителей деревни знают, и настроены на то, чтобы помочь собственникам домов, однако на данный момент такой возможности нет.

«Вне зависимости от того, пройдёт или нетпротестная акция, мы не сможем выполнить выдвигаемые требования. Обеспечить подъезд к земельным участкам в деревне Капидоны был обязан застройщик, который занимался их реализацией. Однако он перепродал землю, таким образом не выполнив своих обязательств перед собственниками. Мы стараемся помочь людям, но ресурса для строительства дороги у администрации Пермского района сейчас попросту нет. Ближайшее время, когда мы сможем заняться этой проблемой — 2020 год», — сообщил первый заместитель главы администрации Пермского района Владимир Ваганов.

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