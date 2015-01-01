Максим Решетников провёл встречу с активом «Единой России» районах Прикамья Глава региона представил партийцам своё видение развития края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В среду, 5 апреля, в Верещагино состоялась встреча главы региона с активом «Единой России». Таким образом, Максим Решетников начал работу в рамках партийного праймериз, обязательное условие которого — встречи с секретарями местных и первичных отделений «Единой России».

Участниками встречи стали секретари местных и первичных отделений партии, депутаты Земских собраний фракций «Единая Россия» из 10 территорий Пермского края: Оханского, Ильинского, Очёрского, Карагайского, Частинского, Большесосновского, Краснокамского, Верещагинского, Сивинского и Нытвенского районов. Всего на встречу приехали более 200 человек.

Напомним, Максим Решетников на заседании регионального политсовета «Единой России» был утверждён в качестве одного из участников предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатом на должность губернатора Пермского края.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— В России сегодня два гаранта стабильности — это президент страны и партия «Единая Россия», на которую он опирается. В прошлом году мы успешно провели предвыборную кампанию — результаты Единого дня голосования это подтвердили. Задача этого года не менее сложная. Нас ожидают выборы высшего должностного лица региона, более 450 мандатов будет замещено в муниципалитетах.

Максима Решетникова назначил на должность президент России Владимир Путин. Уже сегодня он показал себя системным и решительным управленцем, сформированы подходы для эффективного решения многих насущных вопросов. Всё, что делает Максим Решетников — в интересах жителей Пермского края.

Уверен, что на выборы мы выдвинем достойных кандидатов и одержим уверенную и честную победу.

Максим Решетников представил партийцам своё видение развития региона, подробно остановился на сферах здравоохранения и сельского хозяйства, газификации, строительства и реконструкции дорог, обеспечения устойчивой мобильной связи и интернета.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Моя задача как участника праймериз — встретиться со всеми представителями местных и первичных отделений «Единой России» Пермского края. По результатам общения с жителями «на местах» будет корректироваться моя предвыборная программа. Уже сейчас есть понимание, что она будет состоять из понятных и актуальных тем.

Первое, что хочу отметить: предвыборную программу я строю не с нуля. В основе — наказы жителей. Считаю популизмом раздавать новые обещания, если не выполнены ранее заявленные. И уже сегодня запущены многие процессы завершения проектов в различных сферах.

Второй важный принцип работы при запуске новых проектов и решении текущих задач — всегда оценивать сбалансированность и обеспеченность бюджета. Необходимо поэтапно, по годам понимать развитие той или иной программы — это касается и ремонта дорог, и распределения субсидий фермерам.

Вопросы к Макисму Решетникову в основном касались реконструкции дорог, газификации, строительства спортивных объектов, отсутствия хорошей сотовой связи. Итогами общения активисты «Единой России» остались довольны.

Сергей Толстиков, секретарь первичного отделения «Единой России» Очёрского района:

— Понравилось, что Максим Решетников не раздаёт обещаний, старается первым делом вникнуть в проблематику, которая существует. Сегодняшняя встреча показала, что он готов работать вместе с муниципалитетами, вместе с региональным отделением «Единой России» и настроен на длительную, серьёзную работу. Моё впечатление, что Максим Решетников — марафонец в работе.

Елена Власова, заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Нытвенского района:

— Итоги сегодняшней встречи для себя могу кратко подвести так: Максим Решетников — молод, активен, понимает наши проблемы и владеет ситуацией.

Справка

В соответствии с положением о проведении предварительного голосования каждый участник должен принять участие во встречах с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии «Единой России» Пермского края. В Прикамье насчитывается 54 местных отделения «Единой России» и 1143 первичных отделения.

Итоговое голосование по определению партийного кандидата на выборах губернатора будет проходить на партийной конференции, где проголосуют члены регионального политсовета, региональной контрольной комиссии и делегаты конференции. Объявление в Прикамье выборов высшего должностного лица состоится в период с 1 по 11 июня; соответственно, в период с 3 по 16 июня пройдёт партийная конференция.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края