На поддержку аграриев региона в 2017 году будет направлено 3,15 млрд рублей

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Глава Прикамья Максим Решетников посетил сельхозпредприятия Нытвенского и Верещагинского района. В частности, врио губернатора познакомился с работой одного из самых высокопродуктивных хозяйств региона по молоку — ООО «Шерья», а также агропредприятия «Заря Путино», которое является лидером по производству и переработке молока, разведению крупного рогатого скота.

ООО «Шерья» входит в 20 самых крупных и устойчивых сельхозорганизаций края, является одним из самых высокопродуктивных хозяйств по производству молока. «Шерья» в целом производит более 60% молока и мяса в общем объеме производства в районе.

На агропредприятии «Заря Путино» в рамках нацпроекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства» успешно реализован инвестиционный проект «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов». Из краевого бюджета на реализацию проекта выделено и направлено 25,9 млн руб. Ввод в эксплуатацию новой молочно-товарной фермы позволит агропредприятию «Заря Путино» увеличить производство молока до 14 тыс. т в год, а также создать дополнительные рабочие места и привлечь высококвалифицированных специалистов.

После осмотра площадок агропредприятий Максим Решетников провёл совещание с представителями предприятий отрасли сельского хозяйства из Верещагинского, Карагайского, Нытвенского, Сивинского, Большесосновского и Частинского районов. Обсуждались вопросы реализации программы сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае.

Максим Решетников, глава Прикамья:

Фото: Константин Долгановский

— Перед краевым министерством сельского хозяйства и продовольствия была поставлена задача своевременно довести до сельхозпроизводителей бюджетные ассигнования. Они эту задачу выполнили. Сегодня мы на месте ознакомились с состоянием дел, и такая практика буден продолжена. Сельское хозяйство, безусловно, одно из ключевых направлений, и правительство приложит все усилия для его поддержки.

В текущем году на развитие сельского хозяйства региона из бюджетов всех уровней будет направлено 3,15 млрд руб., из них средства федерального бюджета — 1,22 млрд руб., краевой казны — 1,93 млрд руб.