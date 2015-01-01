Испытания на зрелость Школьный аттестат можно получить, успешно сдав четыре экзамена

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В 2016 году девятиклассники впервые сдавали вместо двух обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) четыре. Но если в прошлом году аттестат об основном общем образовании учащиеся могли получить при успешной сдаче лишь двух обязательных предметов (математики и русского языка), то в этом году необходимо получить положительную оценку ещё и по предметам по выбору.

Фото: Ирина Молокотина

Как рассказала Ирина Петроградских, заместитель начальника департамента образования администрации Перми, если выпускник девятого класса получит два неудовлетворительных результата по обязательным предметам либо по предметам по выбору, он может быть допущен к пересдаче экзаменов не ранее 5 сентября текущего года. «Лишь при успешной сдаче всех четырёх экзаменов дети смогут получить аттестат об основном общем образовании», — подчеркнула Ирина Петроградских.

Кроме того, в этом году изменился принцип исчисления в аттестате об основном общем образовании итоговых отметок по русскому языку и математике, а также по двум учебным предметам, сдаваемым по выбору. Теперь итоговая оценка будет выставляться на основе годовых и экзаменационных в соответствии с правилами математического округления. «Это значит, что результат ОГЭ будет влиять на итоговую оценку в аттестате, то есть отражаться на возможности поступления в колледжи, техникумы, а также в профильные группы в 10-м классе», — отметили в департаменте образования.

После успешной сдачи всех экзаменов (оценки должны быть не меньше «3») у девятиклассников есть несколько вариантов продолжения образования. Первый вариант — учебное заведение среднего профессионального образования. Сегодня в Перми 25 таких учебных заведений. Второй вариант — продолжить образование в школе, гимназии или лицее. При этом ребята могут сделать выбор в пользу профильного уровня и углублённого изучения предметов или в пользу базового уровня.

При этом, выбирая профильный уровень, ученик должен понимать, что одного желания здесь недостаточно — приём будет осуществляться по индивидуальному отбору.

«Согласно Федеральному закону «Об образовании» и постановлению правительства Пермского края школа имеет право организовать индивидуальный отбор в профильные группы. Она может взять за основу результаты экзаменов по выбору и установить свои критерии приёма в 10-й класс, прописанные в локальном акте школы», — подчеркнули в департаменте образования.

По словам специалистов, профильное обучение поможет развивать способности учащихся, ориентированных на продолжение образования по избранному профилю. Другими словами, профклассы нужны для того, чтобы ребята после окончания 10-го и 11-го классов получили высокие баллы на ЕГЭ, поступили в желаемые вузы и сделали осознанный профессиональный выбор.

Списки профилей, которые открываются в 10-х классах в той или иной школе, подведомственной департаменту, до 20 мая будут размещены на портале пермского образования (permedu.ru). Кроме того, учащиеся могут посмотреть профили конкретной школы на её сайте.

Для тех учеников, которые не хотят учиться в профильных группах, предусмотрен базовый уровень. В такие классы специальный отбор проводиться не будет. Приём будет проходить по заявлениям.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться