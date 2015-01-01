В ночь на с 4 на 5 апреля был задержан рейс из Пулково в Пермь

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Как стало известно «Новому компаньону», в ночь на 5 апреля был задержан вылет рейса FV6581 cообщением Санкт Петербург — Пермь. Вылет был задержан на один час. Как сообщают очевидцы, задержка произошла по причине проверки воздушного судна на предмет наличия террористической угрозы. Самолёт авиакомпании «Россия», совершающей перелёты по этому направлению, был тщательно обследован сотрудниками спецслужб, после чего началась посадка пассажиров.

В Аэропорту «Большое Савино» информацию о задержке рейса подтвердили, однако её причины не озвучили.

«Самолёт действительно прибыл на час позже, чем было запланировано. Вместо 4:20 часов мы принимали его в 05.12», — сообщила пресс-секретарь аэропорта «Большое Савино» Юлия Отраднова.

Получить оперативный комментарий в аэропорту Пулково не удалось.

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