Пермские таможенники изъяли поддельную одежду и часы на сумму более 700 тыс. рублей

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Контрафактная одежда с изображением и названиями известных брендов была обнаружена сотрудниками пермской таможни при проведении совместного мероприятия с МВД России по Пермскому краю.

В процессе осмотра одного из отделов мужской одежды в центре Перми была обнаружена мужская одежда с изображением брендов Adidas, Nike, Armani, Dolce & Gabbana, Lacoste. Также в продаже были представлены поддельные наручные часы известных мировых марок: Montblanc, Pаtec Philipp, Bvlgari, Carrera и др. 

Всего в ходе осмотра было изъято и изъято около 200 предметов мужской одежды и часов с признаками контрафакта на сумму 721,5 тыс. руб. На сегодняшний день решается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности по ст 14. 10 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) КоАп РФ.

Правообладатели выявленных товарных знаков на территории Российской Федерации подсчитывают нанесённый им материальный ущерб.

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