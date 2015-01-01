Выручка «ЭР-Телеком холдинга» в 2016 году выросла на 27%

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По данным отчёта «Эр-Телеком холдинга» (по МСФО) в 2016 году доходы компании по сравнению с предыдущим годом выросли на 27% до 28,2 млрд руб. В 2015 году рост составил всего 1%.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента компании Андрея Кузяева, прирост выручки связан в первую очередь с увеличением доходов в сегменте бизнес-связи. За год они выросли более чем на 129%. При этом рост доходов от услуг для частных пользователей составил 6%, а количество таких пользователей увеличилось на 8% до 5,74 млн.

Долгосрочная стратегия развития «ЭР-Телекома» предусматривает, что к 2021 году доля услуг для корпоративных пользователей в его доходах составит не менее 30%. В 2016 году эта доля составила чуть более 31% (+14% по отношению к предыдущему году).

Планируется, что в 2017 году темпы роста составят не менее 15%, причем около около 8-10% роста придется на органический рост, прогнозирует Андрей Кузяев.

Стратегия «ЭР-Телекома» предусматривает удвоение его бизнеса к 2021 году, — приводит издание более ранние сообщения представителей холодинга. Она предполагает как органический рост, так и сделки слияния и поглощения, а также вывод на рынок новых продуктов.

По словам Кузяева, в 2016 году на органическое развитие пришлось примерно 4% прироста доходов «ЭР-Телекома», 23% — на слияния и поглощения. В первую очередь речь идёт о приобретении оператора «Престиж-интернет» (обслуживает абонентов под брендом «Энфорта»). По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 году выручка «Престиж-интернет» составила чуть более 3 млрд руб.

Помимо оператора «Престиж-интернет», в 2016 году «ЭР-Телеком» купил «Вест колл СПБ» с активами в Петербурге, Ленинградской области и Рязани, «Деловую сеть — Иркутск» и иркутскую «Сибирскую телефонную компанию».