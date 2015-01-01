Чусовской таможенный пост закроется в середине апреля

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Соответствующий приказ федеральной таможенной службы был подписан в конце декабря 2016 года. С 20 апреля года самый молодой пост пермской таможни прекратит своё существование.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной ликвидации Чусовского поста стала оптимизация структуры и необходимость сокращения численности состава пермской таможни. После ликвидации поста около десяти сотрудников таможни лишатся своих должностей, часть из них попадёт под сокращение, некоторые сотрудники продолжат работу в структуре пермской таможни на одном из четырёх оставшихся постов. В Прикамье продолжают функционировать Пальниковский, Березниковский и Удмуртский посты, а также таможенный контроль осуществляется в зоне аэропорта Пермь.

Напомним, Чусовской таможенный пост был основан в 2014 году для оптимальной реализации одного из самых масштабных инвестиционных проектов по строительству сталеплавильного комплекса ОАО «Трубодеталь» на площадке ОАО «Чусовской металлургический завод». За время работы на Чусовском таможенном посту было выпущено 1192 декларации на товары. Внешнеэкономическую деятельность на посту осуществляли более 20 участников ВЭД.