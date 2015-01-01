«Газпром межрегионгаз Пермь» может ограничить поставки газа 43 предприятиям

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Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по оперативным данным на 1 марта 2017 года превысила 3 млрд руб., — сообщает пресс-служба организации.

В связи ростом задолженности 43 ТСО в начале апреля получили предупреждения — если предприятия не погасят долги, то в текущем месяце им будет ограничено газоснабжение.

Наибольший прирост задолженности ТСО за поставленный газ приходится на Лысьву. На 1 марта 2017 года долги ТСО в этой территории составили 564,7 млн руб. Среди других проблемных муниципалитетов — Кизеловский район (просроченная задолженность — 381,4 млн руб.), Кунгур (262,3 млн), Александровский район (208,8 млн), Чусовской район (184,9 млн), городской округ Губаха (156,6 млн).

«Если потребитель не рассчитывается за газ, то у нас есть право приступить к ограничению подачи газа. Такая мера воздействия на должников предусмотрена законодательством — в конце 2016 года вышло постановление правительства РФ №1245, которое позволяет ограничить ресурс в связи с систематическим нарушением сроков оплаты газа», — говорит генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов.