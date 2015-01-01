В марте в Перми подешевели квартиры

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Существенное снижение цен зафиксировано как на новостройки, так и на вторичное жильё.

Согласно исследованию, которое провели аналитики портала по выбору недвижимости N1.ru проанализировав около 30 тыс. объявлений, наибольшее снижение для обоих сегментов произошло в Ленинском районе Перми.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках за три месяца 2017 года снизилась на 1,7% и составила 50,5 тыс. руб., а «квадрат» жилья на вторичном рынке подешевел на 1,6% и составил 49,2 тыс. руб.



За три месяца 2017 года объекты на вторичном рынке и в новостройках теряют примерно поровну, однако «однушки» теряют в цене не так быстро, как квартиры с большей площадью.



Таким образом, средняя цена однокомнатной кваритры в новостройке сейчас составляет около 1 млн 870 тыс. руб., тогда как на вторчином рынке в среднем «однушка» стоит на 10 тыс. руб. больше — 1 млн 880 тыс. руб.

«Март на рынке недвижимости в Перми ознаменовался возросшей активностью продавцов и притоком новых объявлений о продаже квартир. Почти на четверть стало больше предложений по новостройкам, но на «вторичке» прирост менее заметный для рынка — только 5%. Вероятно, рост предложений при отсутствии соответствующего спроса заставляет цены идти вниз», — предполагают специалисты портала N1.ru.