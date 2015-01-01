Краевые власти намерены поддержать более 70 проектов ТОСов в 2017 году

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В рамках прошедшего 4 апреля заседания правительства Пермского края глава региона Максим Решетников принял решение о выделении дополнительных средств на софинансирование проектов органов территориального общественного самоуправления (ТОС) в объеме 14 млн руб. и поручил членам правительства проработать механизм выделения средств из краевого бюджета.

Максим Решетников считает, что в Пермском крае этот инструмент общественного самоуправления уже хорошо себя зарекомендовал.

«Практика показала, что ТОСы вносят большой вклад в развитие и благоустройство своих территорий. Именно поэтому было принято решение о выделении дополнительного финансирования. Все соглашения с муниципалитетами о выделении средств на эти проекты необходимо заключить до 1 мая», — заявил и. о. Губернатора Прикамья.

В 2017 году на конкурс проектов ТОСов поступило 103 заявки. Победителями конкурса были выбраны 28 заявок более чем из 10 территорий края. На софинансирование проектов-победителей уже выделено 7 млн руб. Благодаря увеличению объема региональной поддержки в крае будет реализовано 77 проектов ТОСов, что в 2,5 раза выше показателя прошлого года.

Выделенные средства будут направлены на обустройство 44 детских и спортивных площадок, реализацию 17 проектов по реконструкции дорожно-тропиночной сети в территориях края. Будет благоустроено три памятника и два родника, пройдет ремонт трёх пешеходных мостов и восьми скважин.

На сегодня в крае действует более 320 органов территориального общественного самоуправления.