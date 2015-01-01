«Протон-ПМ» проведёт реконструкцию производства стоимостью более 3 млрд рублей

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ПАО «Протон-ПМ» объявило аукцион на определение генерального подрядчика, который займётся реализацией проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191».

Максимальная стоимость контракта составляет 3,01 млрд руб. Источником финансирования работ выступает федеральный бюджет.

Согласно техническому заданию все работы на объекте должны завершиться до 31 декабря 2018 года. Подрядчик обязан предоставить гарантийный срок на выполнение своих работ, котоый составляет 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки работ.



Работы разделятся на два этапа: подготовительный период и новое строительство. В ходе последнего техническому перевооружению и реконструкции подлежат: очистные сооружения и фильтровальная станция, а также площадка для балонных рам под навесом, механосборочное и гальваническое производство двигателя РД-191, площадка под газификатор аргона, произведён монтаж блочных модульных сооружений. Кроме того, предстоит прокладка наружных сетей,и устройство проездов, тротуаров, площадочных сооружений.

Работы по реконструкции и строительству новых объектов будут проведены на полигоне ПАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах.

Заявки на участие в аукционе по выбору генерального подрядчика проекта принимаются до 19 апреля 2017 года, а победитель будет определён 28 апреля.