Диана Вишнёва и Наталья Осипова выступят на закрытии Дягилевского фестиваля Легендарные балерины исполнят партии в балетах Стравинского «Петрушка» и «Жар-птица»

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Наталья Осипова

В завершающий день Дягилевского фестиваля — 2017 состоится премьера трёх одноактных балетов Игоря Стравинского от трёх ведущих российских хореографов в исполнении Пермского балета. Единственный вечер — 25 мая — в главных партиях выступят звёзды мирового балета Диана Вишнёва и Наталья Осипова.

Диана Вишнёва — прима Мариинского театра и Американского театра балета, а с недавнего времени арт-директор ежегодного фестиваля современной хореографии «Context. Диана Вишнёва». Её стиль танца хзарактеризуют «невероятная техника и музыкальность, исключительная чистота стиля и артистичность» (The Financial Times, 2008). В Перми она исполнит одну из партий в балете «Петрушка», который ставит Владимир Варнава.

Работая с образом Петрушки, Владимир Варнава берёт в фокус две темы: противостояние творческой индивидуальности агрессивной толпе и свобода воли художника в контексте жизненного сценария. Визуальная концепция, разработанная Галей Солодовниковой, построена на приёме «театр в театре»: подмостки балаганчика вписаны в пространство сцены.

Звезда Лондонского Королевского балета и Американского театра балета Наталья Осипова, танцовщица «редкого драматического таланта и виртуозности» (Джудит Макрел, The Guardian), предстанет перед пермской публикой в балете «Жар-птица».

Постановщик «Жар-птицы», главный балетмейстер Пермского балета Алексей Мирошниченко, обещает провести зрителя через стили главных хореографов XXI—XX веков в обратной хронологии — из современности вернуться к Михаилу Фокину, создателю первой хореографической версии «Жар-птицы» 1910 года. Идея балетной хрестоматии будет поддержана сценографией и костюмами в исполнении Альоны Пикаловой и Татьяны Ногиновой, основанными на знаковых художественных символах ХХ века.

Хореограф третьего балета — художественный руководитель балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров. В «Поцелуе феи» он размышляет на тему классического искусства и ставит вопрос: должен ли этот «хрустальный дворец» резонировать с проблемами современности, или его роль — оставаться приподнятым над реальностью идеалом?

Интервью с Вячеславом Самодуровым читайте в «Новом компаньоне» 11 апреля