Пермяки выбирают Симферополь для субсидируемого авиамаршрута Сочи на втором месте

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В открытом голосовании за субсидируемый маршрут, которое проводится на портале правительства Пермского края, определился лидер. З0% проголосовавших считают что субсидию должен получать авиарейс из Перми в Симферополь.

Фото: Константин Долгановский

На втором месте по количеству голосов — город Сочи, за него проголосовали более 20% пермяков.

Всего с конца марта в опросе приняли участие 1272 человека, они выбирали один из семи вариантов южных городов. Кроме Сочи и Симферополя, можно проголосовать за субсидируемый рейс в Анапу, Минеральные воды, Краснодар и др. Также есть вариант «международные направления», его поддержали 17,4% опрошенных.

Интернет-голосование для определения субсидируемого государством маршрута это инициатива врио главы региона Максима Решетникова. Опрос был создан правительством Пермского края по его поручению в марте 2017 года.