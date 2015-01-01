Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 4 апреля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Спасти уникальный памятник. Церковь Смоленской иконы Божией Матери в селе Пянтег Чердынского района Пермского края — в бедственном состоянии. Мнение профессора Георгия Чагина .

По просьбам «с мест». В программу благоустройства дворов вошли уже 38 муниципалитетов.

Татьяна Марголина: Прикамье — место, где власть и граждане умеют договариваться. Пермский омбудсмен — об итогах 2016 года и главных социальных проблемах края.

Всё начинается с диагноза. В Пермском крае будут построены семь детских поликлиник.

«Заточены» на реальность. Лесопромышленники и представители науки обсудили тенденции развития целлюлозно-бумажной отрасли.

Приборостроители «замыкают цикл». ПНППК планирует начать производство кварцевых трубок в 2018 году.

Вопрос рисков. Неэффективная система госуправления ограничивает приток вложений в Пермский край.

У Камы появятся поляны. Реконструкция набережной от Соборной площади до Коммунального моста завершится в ноябре.

По субботам — как на праздник. Городскую набережную «насытят» масштабной культурной программой.

Всё градостроительство — на одном сайте. В Перми заработал «Публичный портал информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Померяются программами. Сергей Клепцин составит Максиму Решетникову конкуренцию на праймериз «Единой России».

Наглядная городская казна. Администрация Перми отчиталась об исполнении бюджета города за 2016 год.

Бюджет всему голова. Депутаты распределили немалые средства в социальную сферу города.

Уильям Брумфилд: Меня интересуют места, в которых жива история. В Перми выступил с лекциями крупнейший зарубежный специалист по истории русской архитектуры.

«Самое грустное — это потеря амбиций». Музей PERMM останется в «аномальной зоне».

«Эта тема давно меня увлекает». Шестой в России образовательный центр Юрия Башмета открылся в Пермской филармонии.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться