Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков вновь посетил свинокомплекс «Пермский»

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Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГК «Синергия» (арендатор свинокомплекса «Пермский»), 2 апреля главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков и представитель арендатора ГК «Синергия» Сергей Головачёв посетили свинокомплекс.

В ходе визита собственник предприятия рассказал федеральному инспектору о планах по его реконструкции. В тот же день Игорь Цветков встретился с группами рабочих. Беседы с сотрудниками, по просьбе главного федерального инспектора, проходили в приватной обстановке. Сергей Головачёв на них не присутствовал.

По итогам поездки, как сообщают в пресс-службе ГК «Синергия», Игорь Цветков отметил в разговоре с Сергеем Головачёвым, что ситуация на свинокомплексе начинает стабилизироваться.

Напомним, по итогам визита на предприятие Игоря Цветкова 21 марта федеральным инспектором сделаны выводы о том, что «видимых позитивных изменений на предприятии не произошло».