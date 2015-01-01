Владимир Путин: «Давайте посмотрим, что можно сделать для таких коллективов как Пермский театр оперы и балета»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Владимир Путин

На встрече с активом ОНФ, которая проходит 3 апреля в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин затронул тему федеральных грантов театрам. По его словам, сегодня 83 коллектива получают федеральные гранты. Президент считает эту практику «оправдавшейся».

«Но с 2012 года не увеличивали размер грантов — сейчас выделяем на всех 5 млрд руб. Но генерально вопрос должен решаться не грантами. Надо повышать уровень материального благосостояния театров, а смысл грантовой поддержки — сохранение ведущих музыкальных коллективов, чтобы они не уехали из России. Этим мы и руководствовались. Давайте посмотрим, что можно сделать для таких коллективов, как Пермский театр оперы и балета», — предложил глава государства.