Евгений Хузин назначен директором департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края

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С 3 апреля 2017 года на должность директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края назначен Евгений Хузин.

Среди основных задач департамента — взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями Пермского края, разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на развитие патриотического воспитания граждан, проведение краевых конкурсов социально-значимых проектов.

Евгений Хузин родился в 1978 году в Перми. Окончил физический факультет Пермского государственного университета. В разное время работал в администрации города Перми и краевом правительстве, курируя вопросы молодежной политики. Женат, воспитывает троих детей.