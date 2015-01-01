На мировом рынке калия появились новые игроки

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В Туркменистане 31 марта был запущен Гарлыкскый горно-обогатительный комбинат в Лебапском велаяте (бывшая Чарджоуская область Туркменской ССР). В церемонии торжественного пуска объекта приняли участие президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Белоруссии Александр Лукашенко.

Это совместный проект Туркменистана и Белоруссии. Представители Минска помогли возвести промышленный объект в Каракумах общей стоимостью в $1,1 млрд. На Гарлыкском ГОке предполагается производство 1,4 млн т калийных удобрений в год. Мощностей здешних залежей, по прогнозам специалистов должно, хватить на полвека.

Белорусы планируют помочь Туркменистану возвести ещё один аналогичный объект. Вблизи Гарлыкского месторождения находится Карабильское, залежи которого сопоставимы с первым. По сообщению белорусских источников, Китай уже выделил на освоение нового месторождения более $1,4 млрд.

Не исключен вариант, что Белоруссия «подтянет» Туркменистан к своей трейдерской компании «БКК» вместо выбывших из этого торгового союза российских калийщиков. Тем более, что туркменские производители намерены большую часть своей продукции отправлять на экспорт.

Туркменистан с пуском своего калийного предприятия стал третьим по величине производителем этого вида удобрений на постсоветском пространстве. При этом в граничащей с этим регионом Каршинской области соседнего Узбекистана, в непосредственной близости от Гарлыкского ГОКа, уже седьмой год работает Дехканабадский завод калийных солей. Его мощности — производство более 600 тыс. т калийных удобрений в год. Построенное с помощью специалистов пермского ЗАО «Западно-Уральский машиностроительный концерн» это государственное предприятие работает, в основном, на экспорт.

Узбекский Дехканабадский завод калийных солей отправляет основную часть своей продукции в Шри Ланка, ОАЭ, Иран, Казахстан, Грузия, Вьетнам, Малайзия, Китай.