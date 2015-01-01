Бюджет Перми недополучил более 83 млн рублей

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Проверка, проведенная прокуратурой Перми совместно с городской контрольно-счётной палатой выявила финансовые нарушения бюджетного законодательства. В результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб).

Как сообщили в прокуратуре Перми, в ходе проверки было установлено, что в январе 2015 года между Управлением жилищных отношений администрации г. Перми и агентством недвижимости ООО «Агрус» был заключен договор о развитии застроенной территории в Индустриальном районе г. Перми.



Согласно условиям данного договора, оценщик должен был определить стоимость затрат проекта, в том числе рыночную стоимость права на заключение договора о развитии территории. Однако при проведении оценки не было принято во внимание, что значительная часть жилых помещений в домах, попавших в зону реконструкции, к тому моменту уже была расселена за счёт бюджетных средств.



Таким образом, ООО «Аргус» занизило рыночную стоимость права на заключение договора о развитии застроенных территорий на 83 млн руб., тем самым причинив ущерб бюджету Перми.



Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы, которые по результатам их рассмотрения приняли решение о возбуждении уголовного дела.