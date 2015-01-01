На проведение лесоустроительных работ в Березниковском лесничестве выделено более 45 млн рублей

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Аукцион на право проведение лесоустроительных работ появился на сайте госзакупок 31 марта 2017 года. Заказчиком работ выступает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Как сказано в конкурсной документации подрядчику, который станет победителем торгов необходимо будет выполнить ряд лесоустроительных работ на площади 337,218 га. Максимальная сумма контракта составляет 45,3 млн руб., источником финансирования работ является бюджет Пермского края, а также субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

Исполнитель должен выполнить работы которые делятся на три этапа: подготовительные, полевые и камеральные. В результате проведения всех трёх этапов работ в Березниковском лесничестве, подрядчик обязан предоставить заказчику данные о качественном и количественном характере лесных насаждений, составить подробные планы местности, подготовить и предоставить информацию о сдаваемых в аренду лесных участках и их арендаторах, а также составить кары-схемы особо защищаемых участков лесов и т. д.

Кроме того, исполнитель должен произвести аэрофотосъемку с разрешением на местности не хуже 1,6 метра. Все работы должны быть выполнены в срок до 31 апреля 2019 года.

Приём заявок на участие в торгах заканчивается 24 апреля,а победителя аукциона конкурсная комиссия определит 12 мая 2017 года.