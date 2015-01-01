Городская дума Соликамска отказала Геннадию Тушнолобову в звании «Почётный гражданин города» Депутаты портили бюллетени

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Фото: Константин Долгановский

На мартовском заседании Соликамской городской думы одним из пунктов повестки значился вопрос «О присвоении звания «Почётный гражданин города Соликамска» бывшему председателю правительства Пермского края Геннадию Тушнолобову. Однако инициатива не была поддержана депутатами, несмотря на полученные рекомендации депутатской комиссии по местному самоуправлению, — сообщается на сайте администрации города Соликамска.

Основным докладчиком по вопросу о присвоении Геннадию Тушнолобову звания «Почётный гражданин города Соликамска» был нынешний глава города Алексей Федотов. На заседании он говорил о многочисленных званиях и наградах своего бывшего руководителя и наставника — Геннадия Тушнолобова. Несмотря на слова докладчика по итогам голосования мнения депутатов разделились практически поровну. Кроме того, четыре бюллетеня оказались испорченными. Таким образом, решение не было принято.

Напомним, Геннадий Тушнолобов долгое время работал в городе Соликамске на руководящих должностях. С 1989 по 1990 годы был председателем соликамского горисполкома, с 1992-1997 занимал должность главы администрации города Соликамска. На должность главы города Геннадий Тушнолобов пришёл с калийного производства, где работал директором по производству, руководил третьим Соликамским рудоуправлением.