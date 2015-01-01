В Перми заработал «Публичный портал информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

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На портале можно получить сведения о состоянии и использовании любой территории Перми в режиме реального времени. Ресурс позволяет самостоятельно получать информацию, в сжатые сроки формировать градостроительные справки, исключая бюрократические проволочки. Таким образом, сайт предоставляет достоверную информацию из первоисточника, а автоматизированный процесс исключает ошибки, обусловленные «человеческим фактором».

Кроме того, с появлением сайта надобность обращаться за информацией в департаментградостроительства по ряду вопросов практически исчезает, что позволяет снизить нагрузку на сотрудников департамента, освобождая время для более важных дел.

На «Публичном портале ИСОГД» есть данные об административном делении — границах города, районов, микрорайонов, улиц, объектов недвижимости, а также проекты межевания и планировки территорий, обозначены объекты культурного наследия, зонированные территории, генеральный план города Перми, природоохранные зоны и т. д.

Пользователь сайта может производить поиск объекта по адресам и координатам, а также осуществлять просмотр геоданных и информации об объектах.

Портал также необходим для быстрого получения подробной градостроительной справки, заявку на которую теперь возможно оформить онлайн. Более того, пользователь может самостоятельнонастраивать необходимый состав данных для градостроительной справки. Срок получения такой справки через «Публичный портал ИСОГД», который ранее мог занимать до 11 дней, с появлением портала сокращается до одних суток.

Предоставляемая градостроительная справка может содержать сведения максимум из пяти разделов сайта: сведения о генеральном плане Перми, ПЗЗ Перми, документацию о планировке территорий, изъятии и резервированию земель, и информацию о застроенных и подлежащих застройке земельных участков. В зависимости от количества данных стоимость такой справки составит от 1000 до 5000 руб., оплата также может производиться в режиме онлайн.

Таким образом, «Публичный портал ИСОГД» значительно упрощает процесс получения пользователями необходимых данных о городских территориях, делает работу городского департамента градостроительства и архитектуры более открытой.

Подобные системы, помимо Перми работают только в двух городах России, в Санкт- Петербурге и Москве.

Для регистрации нужно войти на https://isogd.gorodperm.ru/.