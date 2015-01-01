Максим Решетников и Сергей Клепцин выдвинуты «Единой Россией» на праймериз

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Сегодня, 31 марта, на заседании пермского регионального отделения партии «Единая Россия» был принят список кандидатов для предварительного голосования на пост губернатора края. Согласно положению о предварительном голосовании, список должен состоять как минимум из двух человек.

В список, который политсоветом был принят единогласно, вошли две фамилии: Максим Решетников, глава Пермского края и Сергей Клепцин, депутат Законодательного Собрания, председатель комитета по социальной политике.

Секретарь реготделения «Единой России» Пермского края Николай Дёмкин подчеркнул, что предварительное голосование происходит на альтернативной основе.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Все кадровые вопросы в партии «Единая Россия» проводятся на конкурентной основе. Точно так же конкуренция — обязательное требование, установленное в партии «Единая Россия» при проведении процедуры предварительного голосования. Кандидатуры, выдвинутые сегодня, были рассмотрены на президиуме политсовета, и предложены для утверждения. Таким образом, сегодня мы дали старт избирательной кампании. Партийная конференция пройдет до 16 июня. Она определит, кого региональное отделение партии поддержит на выборах 10 сентября.

На политсовете выступил глава региона Максим Решетников.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Сегодняшняя встреча очень важна для меня, потому что «Единая Россия» — это становой хребет всей политической системы нашего государства, и имеет очень высокий уровень доверия в крае. Официально заявляю, что планирую участвовать в губернаторских выборах, я хочу работать в крае и хочу оставить здесь свой след. Но сделать это я смогу только при вашей поддержке. Сейчас мы будем формировать свою предвыборную программу на основе тех встреч, которые я уже успел провести. Понятно, что в первую очередь речь в ней пойдёт о проблемах в медицине, строительстве дорог, благоустройстве, ЖКХ, образовании, развитии промышленности и создании новых рабочих мест. Важно, чтобы мы избежали искушения популизмом при формировании своих обещаний. И если есть риски невыполнения тех или иных проектов — надо откровенно говорить об этом.

Теперь каждый участник предварительного голосования должен принять участие во встречах с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии «Единой России» Пермского края. В Прикамье насчитывается 54 местных и 1143 первичных отделения партии.

Комментируя решение единороссов, эксперты подчеркнули важность и полезность процедуры праймериз.

Алексей Копысов, политолог, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края:

— Партия «Единая Россия» — такой ресурс, за который традиционно борются кандидаты на выборах всех уровней. Праймериз «Единой России» также стали серьёзной возможностью для кандидатов отработать свою программу, поделиться ею с согражданами, посоветоваться с политическими элитами. Мы с интересом ждём, как пройдёт предварительное голосование, хотя я как член партии уже определился, что буду поддерживать кандидата, которого выдвинул наш президент Владимир Путин.

Людмила Ознобишина, руководитель «Центра избирательных технологий»:

— Хорошо, что в Пермском крае запустили процедуру праймериз. Это действительно конкурентная процедура, ведь хочу сказать, что кандидатуру Сергея Клепцина трудно назвать «технической». Посмотрим, какие программы предложат эти два кандидата. Будем надеяться, что присутствие в списке такого опытного политика как Клепцин придаст этой компании отчетливый социальный вектор.