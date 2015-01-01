Представители «Мотовилихинских заводов» встретились с топ-менеджментом «Пермэнергосбыта» Машиностроители планируют погасить часть долга перед энергетиками и не допустить отключения производства

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы», в ближайшее время завод планирует выплатить часть долга «Пермэнергосбыту».

Напомним, из-за долга энергетики намерены были произвести полное отключение предприятия 6 апреля.

В пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы» ситуацию прокомментировали так:

«31 марта состоялась встреча руководства дочерней компании «Мотовилихинских заводов», которая занимается производством и распределением энергоресурсов (ООО «Энергоресурс», — ред), с представителями топ-менеджмента компании «Пермэнергосбыт». Стороны обсудили компромиссные варианты решения проблемы. В самое ближайшее время мы примем меры по сокращению задолженности. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ситуация разрешилась благополучно для всех сторон».

Как сообщают на предприятии, в данный момент завод работает в прежнем режиме. Напомним, ранее «Коммерсант-Прикамье» сообщил о том, что ПАО «Пермэнергосбыт» ограничит до уровня аварийной брони объёмы поставки электроэнергии на ООО «Энергоресурс», которое является компанией-поставщиком электроэнергии ряда компаний холдинга «Мотовилихинские заводы». Причиной ограничения стала задолженность «Мотовилихи» за электроэнергию, поставленную в феврале и марте этого года. По данным «Пермэнергосбыта», задолженность ООО «Энергоресурс» перед ними составляет 42,6 млн руб. В «Мотовилихе» подтверждают информацию о сумме долга.