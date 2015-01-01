К юбилею города пермякам подарят… Каму Руководство Пермского края и РЖД договорились о ликвидации железнодорожных путей на пермской набережной

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Как стало известно «Новому компаньону», между руководством Пермского края и ОАО «РЖД» достигнута договорённость, согласно которой к празднованию 300-летия Перми будет полностью остановлено движение поездов на участке Горнозаводской дороги от Перми II до КамГЭС, а железнодорожные пути — демонтированы.

Фото: Константин Долгановский

Как прокомментировал информированный источник, данный участок железной дороги служил в основном для поездок пермяков на работу на заводы Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, однако популярность электричек постоянно снижалась с развитием автомобильного транспорта. В то же время железнодорожные пути затрудняют доступ на набережную, делают её посещение опасным.

Приближающийся юбилей Перми стал поводом для принятия радикального решения. Дополнительным стимулом стали планы по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета и нового здания Пермской художественной галереи в непосредственной близости от нынешней железной дороги.

Предстоит много работы, но время ещё есть.

Основная часть железнодорожных перевозок — как грузовых, так и пассажирских — будет перенесена на правый берег Камы, где будут укреплены пути, оборудованы разъезды, отремонтированы путепроводы и проведены другие работы. На левый берег поезда будут возвращаться через плотину КамГЭС. Недавно отреставрированный исторический вокзал Пермь I станет музеем Пермь-Котласской железной дороги.

Главные бонусы, которые Пермь получает с ликвидацией железнодорожного движения вдоль набережной, это, конечно, свободный доступ на набережную, а также — строительство новой автодороги вместо железнодорожных путей. Эта дорога, которая станет продолжением ул. Монастырской, будет кратчайшим путём из центра города к площади Восстания и Вышке. Она разгрузит в часы пик Северную дамбу и ул. Уральскую.

Главные лоббисты проекта «Доступная набережная» — спикер гордумы Юрий Уткин и председатель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих. Они уже не первый год вынашивают идею возрождения Перми в качестве «порта пяти морей» и считают, что реконструкция набережной и освобождение её от железнодорожных путей будет способствовать популярности теплоходного туризма.

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