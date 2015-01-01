Половодье в Прикамье ожидается в середине апреля

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По предварительным прогнозам, суммарный приток воды к Камской ГЭС в период половодья составит 32,5 тыс. куб. м, что меньше чем в аналогичный период 2016 года, когда приток составил 37 тыс. куб. м.

Как сообщил директор Камской ГЭС Виктор Алексеев, начало половодья ожидается ориентировочно 10-15 апреля, и уточнил, что гидросооружения и оборудование Камской ГЭС готовы к прохождению половодья.

«Мы ожидаем, что половодье пройдёт в штатном режиме, но, тем не менее, всегда готовы оперативно отреагировать на различные отклонения в прогнозе», — отметил Виктор Алексеев.

Напомним, в 2016 году половодье началось 6 апреля и продолжалось 65 дней. Максимальный приток был зафиксирован 24 апреля и составил 14 тыс. 990 м3/с. По прогнозам на 2017 год максимальный приток не должен превысить 11 тыс. 800 м3/с.