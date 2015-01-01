Воткинская ГЭС увеличит мощность гидроагрегатов до 115 МВт

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Как сообщил директор Воткинской ГЭС Алексей Бяков, предприятие готовится к замене гидрооборудования, которая позволит увеличить мощность ГЭС.

На сегодняшний день уже осуществляется поставка нового и демонтаж старого оборудования. Все работы планируется завершить до 10 марта, после чего начнётся установка и пуск новых гидроагрегатов. Новое оборудование планируется запустить в июне 2017 года.

Всего на Воткинской ГЭС будут обновлены 10 гидроагрегатов.

Стоимость оборудования и его замены составляет 19,4 млрд руб.

Кроме того, в рамках модернизации Воткинской ГЭС запланирована замена трансформаторного оборудования. Общая сумма затрат составит 2,7 млрд руб.

По словам Алексея Бякова, менять трансформаторное оборудование планируется с 2018 по 2021 годы. Сейчас ведётся поиск подрядчика, с которым будет заключен контракт на проведение работ.