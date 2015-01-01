В Пермь прибудет делегация из Сочи

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4 апреля в Пермь с официальным визитом прибудет делегация из Сочи.

Глава Сочи Анатолий Пахомов и глава Перми Дмитрий Самойлов подпишут соглашение о сотрудничестве между муниципальными образованиями.

Также в этот день с 10.00 до 12.00 в конференц-зале «Лондон» отеля Hilton Garden Inn состоится презентация туристического потенциала Сочи, сообщает администрация Перми.

«Новый компаньон»