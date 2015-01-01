Экс-министру спорта продлили домашний арест

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Экс-министру спорта Пермского края Павлу Ляху продлили домашний арест до 3 июня.

Решение было принято в четверг, 30 марта, Ленинским районным судом. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, но безуспешно.

Напомним, ранее Павел Лях уже пытался оспорить в суде своё отстранение от должности министра. 19 января Пермский краевой суд рассмотрел жалобу экс-министра и изменил решение Ленинского районного суда только в части срока.

Павел Лях был задержан 4 октября 2016 года по подозрению в превышении служебных полномочий при выполнении госконтракта по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо».

По версии следствия, по фиктивным договорам было похищено больше 12 млн руб. В рамках расследования уголовного дела ранее был задержан бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко.

«Новый компаньон»