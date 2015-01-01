Пермское отделение Сбербанка войдёт в структуру Волго-Вятского банка Сбербанка

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Сбербанк совершенствует модель управления региональной сети и объявил об оптимизации двух своих банков: Северного и Западно-Уральского.

В частности, Северный банк, включающий Ярославское, Ивановское, Костромское отделения, перейдёт в управление Среднерусскому банку, Волгоградское, Архангельское, Коми и Ненецкое отделения — Северо-Западному, а Пермское и Удмуртское — Волго-Вятскому.

По информации пресс-службы Сбербанка, оптимизация направлена на укрупнение территориальных подразделений с высоким стратегическим потенциалом развития.

В связи с этим в ближайшее время в Ярославле и Перми откроются подразделения центрального подчинения. Так, в Ярославле появится центр залоговой экспертизы и подразделение мониторинга кредитных и залоговых операций, а в Перми — центр управления сетью устройств самообслуживания.

«Новый компаньон»