Скрябин и Рахманинов – прозвучат в филармонии в честь Победы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

10 мая в честь Дня Великой Победы на сцене Большого зала филармонии выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Художественный руководитель Владимир Юровский. Дирижёр — лауреат V Международного конкурса дирижёров им. Густава Малера, победитель Восьмого Международного конкурса дирижёров имени сэра Георга Шолти Валентин Урюпин.

Концерт состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

В 2016 году Государственному академическому симфоническому оркестру России имени Е. Ф. Светланова (ГАСО им. Светланова) исполнилось 80 лет. За эти годы легендарным оркестром руководили выдающиеся дирижёры: А. Гаук, Н. Рахлин, Е. Светланов и другие. За дирижёрским пультом коллектива стояли легендарные музыканты, среди которых Е. Мравинский, В. Гергиев, Г. Рождественский, Ю. Темирканов и другие. В 2011 году художественным руководителем коллектива назначен Владимир Юровский, всемирно известный дирижёр, сотрудничающий с крупнейшими оперными театрами и симфоническими оркестрами мира.

Творческий путь ГАСО — это череда достижений, по праву получивших широкое международное признание и навсегда вписанных в историю мировой культуры. Оркестр выступает на самых известных концертных площадках мира. Звёзды академической сцены считают за честь солировать с блестящим коллективом.

Оркестр активно сотрудничает с яркими музыкантами нового поколения. В Перми с прославленным оркестром выступит пианист, чей талант и мастерство по достоинству оценено слушателями разных стран — лауреат XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр Романовский.

На концерте прозвучат Симфония №2 Александра Скрябина (1901) и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова (1909).

И Вторая симфония Скрябина и Третий концерт Рахманинова — произведения одной эпохи, одного периода истории. Обе партитуры глобальны и масштабны, в них — отзвуки напряжённого времени, драматизм и накал эмоций.

Скрябин и Рахманинов… Два крупнейших музыканта рубежа веков. Они были почти погодки, по рождению принадлежали к одному и тому же дворянскому кругу, оба с золотой медалью окончили Московскую консерваторию, каждый из них стал композитором и пианистом. Но трудно представить себе две натуры столь противоположные. Тем интересней исполнять и слушать их музыку, яркую и самобытную.

Симфония Скрябина — цикл из пяти частей. Суть финала, по замыслу композитора, — «Свет и Радость», то есть Победа. Подобно многим бетховенским сочинениям, это концепция «от мрака к свету». Идея симфонического цикла Скрябина — победа, завоеванная на трудном пути.

Третий концерт Рахманинова полон драматических контрастов и напряжённого развития мысли. Финал трёхчастного цикла наряду с мужественной волей и энергией имеет ликующий характер. Главное здесь — выраженное с большой художественной убедительностью жизнеутверждающее начало.

Пермская филармония приглашает слушателей погрузиться в захватывающий и прекрасный мир музыки великих русских композиторов.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться