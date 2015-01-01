С Окулова, 4 — на Окулова, 14 В Перми снова наступает время мегапроектов

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За последние 10 лет Пермская государственная художественная галерея переживает пятое «новоселье». После того, как новый глава региона Максим Решетников отказался от идеи реконструкции для нужд художественного музея здания на ул. Окулова, 4 — бывшего спального корпуса Института ракетных войск имени им. маршала Василия Чуйкова, ситуация вновь оказалась в «нулевой точке» — на стадии обсуждения возможной строительной площадки.

Фото: Константин Долгановский

По инициативе Министерства культуры Пермского края 30 марта в галерее собрали общественность, дабы обсудить возможные варианты. Однако оказалось, что с площадкой для строительства уже определились, и функция общественности — представителей краевого правительства и городской администрации, депутатского корпуса, Общественной палаты, общественного совета при минкульте, архитекторов, инженеров-строителей и других специалистов — высказаться по поводу единственного варианта и в результате — одобрить.

Ул. Окулова, 4

Фото: Константин Долгановский

Собственно, а почему бы и нет? Вариант и правда неплохой.

Новый адрес предполагаемого строительства озвучил первый же спикер — президент галереи Надежда Беляева, которая выступила с исторической справкой. По её словам, за 40 последних лет было рассмотрено около 40 проектов расширения художественного музея: начинали с идеи реконструкции кафедрального Спасо-Преображенского собора, который и ныне занимает художественный музей, а затем, когда стало необходимо собор передавать церкви, один за другим появились проекты новых зданий.

Первый всероссийский конкурс архитектурных проектов прошёл в 1993 году с расчётом на пятый городской квартал — там, где сейчас планируется построить новое здание Пермского театра оперы и балета. Выиграл проект пермского архитектора Виктора Щипалкина, который, разумеется, не был реализован.

Процесс активизировался снова в 2007 году, при губернаторе Олеге Чиркунове и краевом министре культуры Олеге Ощепкове. В международном конкурсе, на который поступило 400 заявок, было выбрано 25 финалистов, архитекторов из разных стран, в том числе самых именитых, таких как Заха Хадид и Вито Аккончи. Выиграли два проекта — москвича Бориса Бернаскони и венгра Валерио Олджиати.

Этот конкурс был «привязан» к площадке по адресу ул. Окулова, 14 — в настоящее время это адрес пустующего аварийного здания бывшего ДК завода «Телта», бывшего Дворца правосудия, вывшего студенческого театра Пермского государственного института культуры. По тому, с каким выражением Надежда Беляева назвала этот адрес, все собравшиеся поняли, что спустя 10 лет идея возвратилась.

Петер Цумтор

Фото: Сергей Копышко

Конкурс 2007 года завершился неожиданно: заказ на проектирование получил не один из победителей, а председатель международного жюри — швейцарский архитектор Петер Цумтор. С проектом Цумтора, уже оплаченным и вроде как одобренным, Пермский край перешёл от Олега Чиркунова к Виктору Басаргину, при котором от эффектной импортной разработки отказались.

Новой власти показался соблазнительным план размещения галереи в здании Речного вокзала, проект реконструкции и приспособления которого был поручен пермскому архитектору Сергею Шамарину. Аргумент о недостатке площадей — вместо необходимого расширения музею пришлось бы съёжиться — в новой системе координат не работали. Спасла музей общественность, а ещё утонувшее «Счастье»: после того, как весенний разлив Камы залил популярный арт-объект, стало очевидно, что вокзал находится в зоне затопления.

После этого появился вариант со зданием на Окулова, 4, от которого теперь, в свою очередь, снова решено отказаться. Между тем, здание уже куплено бюджетом и находится в собственности Пермского края.

Как напомнила Надежда Беляева, с 1922 года, когда была основана галерея, её коллекция выросла в 325 раз. Это музей «эрмитажного типа»: в нём представлено искусство как России, так и зарубежных стран от античности до современности. Площадь галереи — 3650 кв. м, площадь экспозиции — 1935 кв. м, хранилищ — 510 кв. м. Учитывая, что в постоянной экспозиции присутствует 1,5 — 2 % от количества единиц хранения, получается, что плотность хранения — 60 работ на 1 кв. м!

Огласив эти цифры, президент галереи напомнила, что переезд нужен не столько ради освобождения здания собора для нужд РПЦ, сколько ради расширения музея и создания современного музейного центра в Перми.

Вслед за Надеждой Беляевой слово взяла директор галереи Юлия Тавризян, которая сосредоточилась на характеристиках здания на ул. Окулова, 4, точнее — на его недостатках. Так, по словам директора галереи, несущая способность перекрытий этого здания, которое реконструировалось в расчёте на офисы, 200 кг/кв. м, тогда как по музейным нормативам эта цифра должна равняться 600 кг/кв. М — в экспозиционных помещениях и 1200 кг/кв. М — в хранилищах. Большая проблема — недостаточная высота потолков: 3,5 м. По словам Юлии Тавризян, «Римские бани» (популярная картина Фёдора Бронникова — ред.) будут от пола до потолка». Кроме того, здание куплено без земельного участка, его восточная стена является общей с соседним зданием — бывшим клубом ракетного института. Большие сложности возникают с проездом большегрузного транспорта и созданием транспортного терминала.

Конечно, у варианта с бывшим спальным корпусом ракетного института есть свои плюсы — хорошее расположение, принадлежность к краевой собственности, наличие готового проекта реконструкции. Но разве имеет смысл о них говорить, если проект уже неактуален?

Официально новое решение огласила министр культуры Пермского края Галина Кокоулина: «Мы нашли другое решение — новое здание на месте ДК «Телта».

После этого каждый из участников обсуждения по очереди высказался за выбранную площадку. Приводили разные аргументы: участок находится в собственности края, на нём нет ограничений и обременений; он позволяет построить здание обшей площадью более 15 тыс. кв. м; он находится в той же климатической зоне и с той же розой ветров, что и кафедральный собор, а это важно для того, чтобы картины не «болели» при переезде.

Много говорили о расположении площадки: она предоставляет хорошие возможности с точки зрения уличной активности, будет удачно сочетаться с новым театром, который планируется построить в соседнем квартале.

Практически каждый спикер приветствовал возрождение идеи о создании в Перми «Музейной мили» вдоль Камы — от новой галереи до Речного вокзала. Похоже, что в Пермь возвращается эпоха мегапроектов.

Надежда Агишева

Фото: Константин Долгановский

Многие высказывали пожелания по поводу организации процесса строительства. По словам депутата гордумы Надежды Агишевой, которая назвала происходящее «третьим сезоном сериала «Как мы строили галерею», необходимо участие менеджеров, которые владели бы экспертными знаниями и технологиями и могли бы ответственно сказать: «Мы это сделаем», но, по мнению депутата, таких специалистов в России просто нет. Директор центра ГРАНИ Светлана Маковецкая призвала к созданию открытого, прозрачного проектного офиса.

Присутствовавших на обсуждении профессионалов в строительной отрасли попросили высказаться по поводу возможных рисков, связанных со строительство на месте ДК «Телта». Заведующая кафедрой архитектуры и урбанистики Технического университета доктор технических наук Светлана Максимова считает, что рисков здесь много, но и достоинств тоже много. По мнению профессора, три основных негативных фактора — это плохая пешеходная доступность, возможная вибрация от железной дороги и сложная геология берегового склона. Её коллега, заведующая кафедрой строительных конструкций и вычислительной механики того же вуза, доктор технических наук Галина Кашеварова ответила, что все эти проблемы — решаемые. По поводу геологии высказался и начальник экспедиции ВерхнекамТИСИз Владимир Флотский, который назвал участок на ул. Окулова, 14 одним из лучших в городе по геологическим условиям, практически идеальным.

Урбанистическую тему продолжил заместитель главы администрации Перми Андрей Ярославцев, который напомнил, что в связи с предстоящим строительством новой сцены Пермского театра оперы и балета врио губернатора Максим Решетников поручил разработать мастер-план прилегающей территории, и в процессе этой работы можно решить многие вопросы, связанные с новым расположением галереи, такие как повышение транспортной и пешеходной доступности, расположение автостоянок.

Лёгкие попытки поспорить с безальтернативностью выбора предприняли архитекторы. Виктор Воженников сказал: «Я не против этого участка, но нас опять ставят перед фактом. Давайте рассматривать разные варианты!» Ему тут же напомнили, как в 2014 году заседала рабочая группа, которая рассмотрела множество площадок — и 179-й квартал, и старый пивзавод на ул. Сибирской, и эспланаду — а в результате послушно признала наилучшим вариантом... Речной вокзал.

Воженникова поддержал коллега Игорь Луговой, который подробно напомнил присутствующим, что всегда протестовал против переезда «пермских богов» в «казарму», а затем предложил снова организовать двухуровневый конкурс — с явным намерением принять участие. В ответ сразу несколько голосов напомнили, что время поджимает, уже не до конкурсов.

Тем не менее тема архитектурного проекта будущего здания так и просилась к обсуждению. В процессе обмена мнениями были названы три варианта: Андрей Ярославцев признался, что городские власти рассматривают проект Бориса Бернаскони, краевому минкульту симпатичен проект Петера Цумтора, а первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин принёс в своём планшете совершенно новый проект, которым, как пошутил один из присутствующих, «был бы доволен Виктор Вексельберг». Это — комплексный проект реконструкции ул. Окулова от «старой» до «новой» галереи, который предусматривает создание множества градостроительных «фишек», увязанных как с будущим театром, так и с будущим музеем. Там чего только нет: балконы — смотровые площадки над Камой, несколько видов переходов через железную дорогу, крытый переход через ул. Попова, автостоянки в «теле» горы Слудка и крытые эскалаторы для подъёма из них: так, в новое здание театра оперы и балета, согласно этому проекту, вход будет расположен на балконе над Камой, а машины посетителей будут парковаться под этим балконом.

Дмитрий Лапшин не скрывает восторга от разработки архитектурного бюро «Арина-проект», которым руководит известный пермский девелопер Андрей Титов. По мнению чиновника, проект, который уже был представлен 22-23 марта на «Ярмарке недвижимости», представляет такие отличные возможности для бизнеса, что будет нетрудно найти инвесторов.

Здание галереи на ул. Окулова, 14, в этом проекте предлагается выстроить в форме пасхального яйца Фаберже.

Галина Кокоулина

Фото: Константин Долгановский

Ещё одна тема, которой вскользь коснулись во время обсуждения — это судьба бывшей казармы ракетного института. Многие из участников активно говорили о том, что здание должно использоваться в интересах сферы культуры. С этим согласна и Галина Кокоулина. По её словам, у неё уже есть интересное предложение о будущем дома на Окулова, 4, которое она намерена представить врио главы Пермского края Максиму Решетникову 1 апреля.