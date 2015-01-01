«ЕвроХим» примет участие во всероссийской акции «Аллея России»

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В мае 2017 года Министерство природы России и компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко начнут масштабную реконструкцию Мамаева кургана, которая завершится к лету 2018 года. Одним из знаковых этапов реконструкции станет высадка зелёных насаждений в рамках акции «Аллея России» в День Победы.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, проект посвящён увековечиванию памяти о героях Сталинградской битвы и символизирует единство и силу народов России. Ещё одна цель акции, особенно актуальная в Год экологии — формирование экологической культуры и пропаганда бережного отношения к окружающей среде.

С инициативой создания «Аллеи России» в Волгограде в 2016 году выступило Минприроды России.

Место для закладки аллеи было выбрано у подножия Мамаева кургана — одного из самых известных символов мужества и самоотверженности, проявленных народами нашей страны в Великой Отечественной войне.

Парковая зона будет располагаться с юго-восточной стороны главной высоты Кургана. На её территории, помимо клумб с деревьями и цветами, будут сооружены велосипедные и пешеходные дорожки, установлены современные парковые светильники и садовая мебель, адаптированная для маломобильных групп населения.

На «Аллее России» также планируется установить памятный знак, который был выбран в ходе конкурса, проводимого при поддержке компании «ЕвроХим». Из 26 вариантов эскизов будущего памятного знака жюри выбрало победителей.

В открытии «Аллеи России» примут участие глава Минприроды России Сергей Донской, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, генеральный директор компании «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев, ветераны, представители городских властей и общественных организаций.

Напомним, «ЕвроХим» не первый год занимается сохранением экологического баланса в том числе и в регионах промышленной деятельности компании и считает это значимым элементом ответственности перед будущими поколениями.

Так, предприятия компании являются участниками и инициаторами различных экологических акций в регионах. Сотрудники ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» ежегодно участвуют в уборке территорий, содействуют возобновлению популяции ценных пород рыб в реках Яйва и Кама, высаживают зелёные насаждения в Березниках и Усольском районе.

В прошлом году сотрудники Усольского калийного комбината и активисты профсоюзной первичной организации предприятия присоединились к Общероссийской акции «Больше кислорода!» и высадили на территории пансионата «Уральское раздолье» 200 саженцев кедров. Через два-три года, когда деревца окрепнут, на территории пансионата появится замечательная кедровая аллея.

Источник — пресс-служба ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»