Посол Швейцарии Ив Россье планирует посетить Пермь

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news.ch

Как сообщили «Новому компаньону» в представительстве МИД России в Екатеринбурге, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в РФ Ив Россье планирует посетить с рабочим визитом Пермь в июне 2017 года. В данный момент его визит согласовывается.

Известно, что этот визит является инициативой швейцарской стороны, заинтересованной промышленным потенциалом Прикамья.

На днях представительство МИД России в Екатеринбурге направило в адрес посла Швейцарии предварительную информацию, запрашиваемую посольством. После того как она будет детально изучена, начнётся подготовка и согласование программы визита, а также станут точно известны сроки его пребывания в Перми.