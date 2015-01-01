Евгений Балуев освобожден из СИЗО под домашний арест
Как сообщает издание «Новости Перми», Ленинский районный суд Перми 30 марта освободил из СИЗО после девятимесячного заключения. Мерой пресечения для экс-министра информационного развития и связи Пермского края суд избрал домашний арест.
Евгений Балуев помещён под домашний арест в его пермскую квартиру до 30 мая. Таким образом, все четверо обвиняемых по «делу МФЦ» теперь находятся на свободе. Кроме экс-министра это бывший руководитель КГАУ «Пермский краевой центр МФЦ» Дмитрий Дымбрылов, его зам Наталья Гладкова и бизнесмен Иван Овчинников.
В одно производство соединено четыре уголовных дела, в том числе — о мошенничестве при ремонте в шести помещениях МФЦ с предполагаемым ущербом в 26 млн руб., хищении под видом премий свыше 2,6 млн рублей и еще 97,5 тыс. рублей при покупке двух мобильных телефонов Apple, а также о незаконном хранении 13 целевых военных винтовочных патронов, изъятых при обыске в пермской квартире Балуева.