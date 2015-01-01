Акционеры «Мотовилихи» изберут генерального директора Внеочередное собрание акционеров состоится 27 апреля

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщается на сайте ПАО «Мотовилихинские заводы», 27 апреля на предприятии состоится внеочередное собрание акционеров, на котором будет избран генеральный директор компании.

Согласно повестке дня предстоящего акционерного собрания, первым будет поднят вопрос о досрочном погашении полномочий совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», вторым — об избрании членов совета директоров общества, и третьим — об избрании генерального директора.

Напомним, 9 марта на заседании совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» были досрочно прекращены полномочия Ивана Костина, который временно исполнял обязанности генерального директора общества с 30 апреля 2016 года. Тогда же врио генерального директора был назначен Александр Анохин, директор АО «Спецремонт» (управляющая компания предприятий Минобороты РФ по ремонту спецтехники). На совете директоров 9 марта присутствовали семь из девяти его действующих членов. Оба решения были приняты единогласно. Иван Костин остался на предприятии в должности советника гендиректора.

На вопрос, на какой срок будет избираться генеральный директор 27 апреля 2017 года, в пресс-службе «Мотовилихинских заводов» ответили:

«О сроках мы ничего сказать не можем. Предыдущие руководители покидали свой пост досрочно».

30 марта на совете директоров ПАО Мотовилихинские заводы будут предложены кандидаты, которые примут участие в голосовании на пост генерального директора и в новый совет директоров общества. На вопрос о том, является ли Александр Анохин единственным претендентом на пост гендиректора, в пресс-службе компании ответили, что это решится на сегодняшнем совете директоров.