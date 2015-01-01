Пермские НКО, признанные «иноагентами», обратились в ЕСПЧ

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28 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иски 48 российских НКО, пожаловавшихся на присвоенный им статус «иностранного агента». В том числе две пермские: АНО «Пермь-36» и Центр гражданского образования и прав человека.

При этом АНО «Пермь-36» была признана "иностранным агентом" в 2015 году по итогам внеплановой проверки, организованной Минюстом.

Организацию обвинили в нарушении п.7 ст.32 Федерального закона «О некоммерческих организациях». По итогам проверки Минюст привлек руководство АНО к административной ответственности в связи с тем, что организация не подала заявление для включения себя в реестр иностранных агентов, а также — в связи с непредоставлением запрошенных минюстом бухгалтерских документов.

В марте прошлого года в список иностранных агентов был включен и Пермский центр гражданского образования и прав человека.

Известно, что сотрудники этого центра прошли обучение на семинарах Хельсинкского фонда по правам человека (Варшава). Центр занимается защитой интересов студентов, мигрантов, школьников, учителей, сотрудников различных организаций, подготовил более 50 учебных, методических и справочных изданий по гражданскому образованию и образованию в сфере прав человека.

По данным «Коммерсанта», ЕСПЧ рассмотрит иски российских НКО, но окончательный вердикт международного суда может быть продиктован политикой, а не правом.

Напомним, закон об «иностранных агентах» был принят в 2012 году. Статус «иностранного агента» присваивается организациям, получающим иностранное финансирование и при этом занимающимся «политической деятельностью». Такие организации должны вести дополнительную бухгалтерскую отчётность и не могут претендовать на большинство государственных грантов.

Позже Минюст получил право принудительно включать НКО в реестр «иностранных агентов». Штрафы за отказ от «агентской» регистрации привели к закрытию ряда НКО в России.

Попавшие в реестр организации вынуждены более подробно отчитываться Минюсту о финансах, чем многие фонды с госфинансированием.

«Новый компаньон»