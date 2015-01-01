Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Никиты Белых

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Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации, главное управление по расследованию особо важных дел завершило следственные действия по уголовному делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ)

По версии следствия, в 2012-2016 годы Белых лично и через посредников получал взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории региона.

Никита Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года при получении взятки в московском ресторане. На следующий день суд по просьбе следствия отправил его под стражу в «Лефортово». Экс-губернатору предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Президент РФ Владимир Путин 28 июля 2016 года отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.