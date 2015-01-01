УФАС проверит аукцион на реконструкцию дороги Чусовой-Калино-Верхнечусовские городки

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ООО «Дорожник» и ООО «Уралмостострой» обратились с жалобами в Пермское УФАС на действия УКС Чусовского района при проведении аукциона на реконструкцию дороги Чусовой-Калино-Верхнечусовские городки. Максимальная стоимость контракта составила 546 млн 141 тыс. 760 руб.

ООО «Дорожник» полагает, что заказчик надлежащим образом не ответил на запрос о даче разъяснений положений аукционной документации и просит обязать заказчика выдать разъяснения.

ЗАО «Уралмостострой» считает, что условия аукционной документации в части сроков выполнение работ являются неисполнимыми, так как начало работ по обустройству дорожной «одежды» приходится на конец ноября и зиму, что противоречит СНиПам. Также «Уралмостострой» отмечает, что заказчик использует неправомерные показатели к товарам, чем ограничивает круг участников закупки, поэтому просит обязать заказчика внести изменения в аукционную документацию.

Жалобы будут рассмотрены сегодня, 30 марта.

«Новый компаньон»