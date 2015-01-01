На продажу выставлен бывший центральный офис Utel на ул. Попова

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Четырёхэтажное здание по адресу Попова, 23 общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м выставлено на продажу в конце 2016 года, сообщил «Новому компаньону» представитель собственника.

Земля, на которой расположено здание, находится в долгосрочной аренде по договору с администрацией Перми. Срок действия договора истекает в 2023 году.

Здание было построено в 2001 году. В нём размещался центральный офис компании Utel. Внутри здания есть столовая, все необходимые коммуникации, подвал и бесплатная парковка на 49 машиномест.