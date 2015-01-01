РСА предложил незначительно увеличить территориальный коэффициент ОСАГО в Перми

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что их специалисты рассчитали необходимость изменения территориального коэффициента ОСАГО.

В Перми было предложено незначительно увеличить коэффициент, пишет ТАСС.

Вместе с Пермью повысить коэффициент рекомендовано Ижевску, Череповцу, Кемерово, Курску, Великому Новгороду, Новосибирску, Тюмени и Московской области. В более высоком повышении коэффициента — от двух до шести раз — нуждаются Волгоград, Иваново, Ростов-на-Дону, Мурманск, Челябинск, Казань, Ульяновск и Нижний Новгород.

При этом в некоторых других регионах ситуация с убыточностью ОСАГО позволяет снизить территориальный коэффициент. Например, коэффициент в Москве можно уменьшить до 1,77-1,96, а в Горно-Алтайске — до 1,12-1,24.

Уфимцев также сообщил, что в 2016 году РСА проводил исследование тарифов ОСАГО, используя несколько сценариев расчётов. По первому сценарию, если частота страховых случаев останется на прежнем уровне, а средний размер выплаты увеличится на размер инфляции, тариф ОСАГО нужно будет увеличить на 26,24%. В другом сценарии выплата и частота страховых случаев продолжат расти из-за действий недобросовестных автоюристов. В этом случае тариф ОСАГО нужно будет повысить на 43,52%. Третий вариант является промежуточным между первыми двумя и предполагает повышение тарифа на 35,7%. При этом, если действия по борьбе с автомошенниками не дадут результата, страховщикам для безубыточной работы будет не хватать 64% тарифа.

Напомним, коэффициент территории — один из основных параметров, влияющих на стоимость ОСАГО. Для расчёта окончательной стоимости он умножается на базовый тариф, который установлен Центробанком в коридоре 3432-4118 руб. (всего в ОСАГО восемь коэффициентов). Территориальный коэффициент ОСАГО также определяется Банком России. Максимальный размер ОСАГО сейчас установлен в Челябинске и Мурманске (2,1), минимальный — в Крыму и Севастополе (0,6).